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06 Temmuz 2017 10:20

Denizli’ye şehit ateşi düştü

Van-Hakkari karayolunda yapılan yol kontrolleri sırasında terör örgütünün saldırısında yaralanan Uzman Jandarma Emrah Ceylan, şehit oldu.

Denizli’ye şehit ateşi düştü

06 Temmuz 2017 10:20

Şehidin Denizli’deki yakınlarına acı haber ulaştı.


Van-Hakkari Karayolunda 3 Temmuz’da yol emniyetini sağlamak amacıyla mayın/el yapımı bomba araması yapan güvenlik güçlerine, terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Emrah Ceylan, tedavi gördüğü Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit düştü. Şehidin ailesi acı haberi Van’da aldı. Askeri erkan ise Denizli’deki yakınlarına şehadet haberini verdi.


Şehidin Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi 1016 Sokak’taki evine Türk bayrakları asıldı, evin bulunduğu sokağa büyükşehir ve Merkezefendi Belediyesi tarafından çadırlar kuruldu. Ceylan’ın şehadet haberini alan komşuları evin önüne geldi.


bugün Van’da yapılacak törenin ardından Denizli’deki babaevine getirilecek olan cenaze, Aydın’nın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında defnedilecek.


Ayrıca Şehit Emrah Ceylan’ın 11 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan’ın Amasya’da anneannesinin yanında bulunduğu ve şehadet haberini aldıktan sonra karayolu ile Denizli’ye doğru yola çıktığı belirtildi.




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