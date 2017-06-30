Denizli’ye yeni bir yüzme havuzu daha

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kent merkezine 3, ilçelere ise 4 olmak üzere 1 yılda yapılacak toplam 7 yüzme havuzu projesinden biri olan Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu’nda sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Nuriye Çevni ve beraberindekiler çalışmaları hızla devam eden kapalı yüzme havuzunda incelemede bulundu. 3 bin 870 metrekare inşaat alanına sahip Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu projesinde 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet eğitim havuzu, 2 adet çok amaçlı salon, kafeterya, idari alan, 2 antrenör odası, doktor odası, 2 adet soyunma odası ve engelli tribünü yer alacak. Kaba inşaatı tamamlanan ve tesisat, fayans, boya, kompozit işlemleri yapılan tesis kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınacak.

“Bölgeye hizmet edecek”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu’nun tüm bölgeye hizmet edeceğini vurgulayarak, “İnşaatımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Kısa süre içerisinde buradaki çalışmaları tamamlayarak havuzumuzu halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu’nun bölgenin çekim merkezi olacağını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Burada düzenleyeceğimiz ücretsiz yüzme kurslarımız ile hanım kardeşlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize yüzmeyi öğreteceğiz. Biz bu havuzları yaparken ‘Denizli’de yüzme bilmeyen kalmayacak’ sloganı ile yola çıkmıştık. Hedeflerimizi bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu, şimdiden şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.