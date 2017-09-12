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12 Eylül 2017 20:36

Depoda bakım yapan usta sızan gazdan hayatını kaybetti

Denizli’nin Çivril ilçesinde bakımını yaptığı soğuk hava deposunda sızan amonyak gazından zehirlenen usta hayatını kaybetti.

Depoda bakım yapan usta sızan gazdan hayatını kaybetti

12 Eylül 2017 20:36


Olay saat 17.45 sularında Denizli’nin Çivril ilçesi Emirhisar Mahallesindeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çivril Emirhisar Mahallesi’nde bulunan bir soğuk hava deposuna tankların bakımı için gelen usta Şükrü Karadeniz’in (64) bakımı yaptığı sırada gaz sızması oldu. Gazdan etkilenen usta fenalaşarak yere yığıldı. Olayı görenler haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Karadeniz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, 64 yaşındaki ustanın vücudunun, kimyasal reaksiyon gösteren amonyak gazı sonucunda yüzde 57 yanık meydana gelerek olay yerinde can verdiğini belirledi.


Olayda herhangi bir patlamanın veya parlamanın meydana gelmediği belirtilirken, amonyak gazının hava ile teması nedeniyle vatandaşların alandan uzaklaştırıldığı ve ekiplerin tedbir amaçlı önlem aldığı belirtildi.


İncelemenin ardından Şükrü Karadeniz’in cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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