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Develer dualarla havut kuşandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde güreş sezonu hazırlıklarını tamamlayan develer için Alanyazı Meydanı’nda havut (deve semeri) töreni düzenlendi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde güreş sezonu hazırlıklarını tamamlayan develer için Alanyazı Meydanı'nda havut (deve semeri) töreni düzenlendi.


Buldan'ın develeri Alanyazı Meydanında boy gösterdi. Nabi Barutoğlu'nun Kara Barut, Mehmet Gökçe'nin Gazi ve Ali Yapık'ın Arızalı Çocuk isimli develeri için düzenlenen havut töreninde dualar edilerek törene katılanlara pilav ikramı yapıldı. İlçede önümüzdeki günlerde başlayacak deve güreşi sezonu için bakımların ve idmanların yapıldığını ifade eden genç deveciler yaz döneminde de boş durmadıklarını ve develerini güreşler için hazırladıklarını kaydettiler.


Törende daha sonra davul zurna eşliğinde Belediye Başkanı Mustafa Gülbay'ın da katılımıyla harmandalı zeybeği oynanırken son olarak develer ilçede tur attı.

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