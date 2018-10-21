Devrilen traktörün altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de kontrolden çıkarak ters dönen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Tosun idaresindeki 20 KA 054 plakalı traktör, seyir halendeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Savrulan traktörün römorku yan devrildi, çekicisi ise ters döndü. Kazada, traktör sürücüsü İbrahim Tosun ile eşi Gülizar Tosun devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Yaralılar için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları traktörün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerin yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi etmek üzere Serinhisar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kazada ağır yaralanan Gülizar Tosun'un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Sürücü İbrahim Tosun'un Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.