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09 Ocak 2017 16:09

DGC Başkanı Varol’dan 10 Ocak çalışan Gazeteciler gününü mesajı

DGC Başkanı Varol’dan 10 Ocak çalışan Gazeteciler gününü mesajı

09 Ocak 2017 16:09

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Ümit Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
DGC Başkanı Ümit Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yayınladığı mesajda basın çalışanlarının sorunlarına değindi ve basının öneminin 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramının, bayram olarak değil dayanışma günü olarak kutlandığını ifade eden Başkan Varol, “Bilindiği gibi 10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma imkanları bakımından 10 Ocak 1961’den daha iyi haklara sahip değildirler. Bu yüzden meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocak’lar ve 24 Temmuz’lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir” dedi.

“15 Temmuz’da basının önemi ortaya çıktı”
Basının ne kadar önemli olduğunun 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha görüldüğünü belirten Başkan Varol, “15 Temmuz gecesi ülkemize ve milletimize yönelik yapılan hain saldırıda basınının önemi bir kez ortaya çıktı. Ulusal ve yerel basın kuruluşları yaptıkları yayınlarla kahraman Türk halkını bilgilendirmiş ve darbecilerin baskısına rağmen susmayarak darbeye var gücü ile karşı çıkmıştır. Yapılan yayınlar darbecilerin planlarını ve oyunlarını bozarak darbe girişimini engellemiştir. Bu durum basının gücünü ve ne kadar önemli bir görev yaptığını gözler güne sermiştir. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Halkın sesi olma görevini üstlenen bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün de en etkili aracıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. 10 Ocak Basın Bayramı’nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramını kutlarım” ifadelerini kullandı.



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