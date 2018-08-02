Dışkı tutamama rahatsızlığına pilli tedavi

Dr. Ercan Lütfi Gürses tarafından uygulanan pil tedavisi ile kurtularak eski sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Gürses, Küsek’in travma sonrası gelişen omurga hasarına bağlı dışkı tutamama sorununa bugüne kadar uygulanan tedavi yöntemlerinden fayda göremediğini ifade etti. Gürses, “Algoloji kliniğimize başvurusunun ardından yaptığımız incelemeler sonrasında, hastamıza sakral sinir stimülasyonu (pil tedavisi) uygulamaya karar verdik. Tedavinin ilk aşamasını oluşturan test döneminde hastamızın yakınması tamamen ortadan kalktı. Bunun üzerine hastamıza kalıcı pil yerleştirdik. Pil tedavisi ardından eski hayat konforuna ulaşan hastamız, şimdi daha sağlıklı ve mutlu” dedi.