90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık” dedi.

Başkan Erbaş, Kadir Gecesi programı kapsamında Denizli’ye geldi. Erbaş, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) içerisindeki Müftü Ahmet Hulisi Efendi Camii bahçesinde düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yaparak vatandaşlara seslenen Başkan Erbaş, Ramazan ayının ve Kadir Gecesi’nin faziletlerini anlattı. Ramazan ayının sona ermesi ile 25 Haziran da çocuklar için yaz Kur’an Kerim kurslarının başlayacağını hatırlatan Başkan Görmez, “Ramazan ayı Kur’an, ibadet, dua ve tövbe ayıdır. Hepsinden daha önemlisi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni bağrında barındıran aydır. Kadir Gecesi Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne inmeye başladığı gece Kur’an nazil olmaya başlamıştır. Bu yüzden Kuran-ı Kerim’in Allah’ın resulüne verilmiş olan en büyük mucizedir. Rabbim onu güzel bir şekilde okumayı, öğrenmeyi ve anlamayı bizlere nasip etsin. Kur’an ayı ramazanın hemen ardından 25 Haziran günü yaz kuran kurslarımız açılıyor. İşte Ramazan ayından sahip olmuş olduğumuz Kur’an okuma alışkanlığından hareketle çocuklarımızı, yavrularımızı ve gençlerimizi camilere göndererek onlar bu fırsattan istifade etsinler. 90 bin camimizin kapıları bütün çocuklarımız için açık. Onlar zaten annelerimizin ve babalarımızın ellerinden tutup teravih namazlarına getirdiği çocuklarımız inşallah yaz tatilinde 2 ay boyunca camilerden Peygamber Efendimize gönderilen en büyük mucize olan Kur’an-ı Kerim’i öğreneceklerdir. ‘İnancım, ibadetim, ahlakın, peygamberim’ başlığı adı altında dersler okuyacaklar bu gerçekten önemli bir fırsat. Çocuklarımız hiç olmazsa 15-16 yaşından önce bir kaç yaz tatillerinde yaz Kur’an kurslarına ayırırlarsa hayatlarının en büyük kazançlarından birisi olacaktır. Yaş belli bir aşamayı geçtikten sonra bir daha geri dönmek mümkün olmuyor. Camilerde Kur’an eğitimine katılmak mümkün olmuyor. Bunun özellikle sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu önemli bir sorumluluktur bizim için” diye konuştu.

“Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye hiç zaman ayıramamak üzüntü vericidir”

Yaşanılan fani dünyada Müslümanların Kur’an-ı Kerim öğrenmemelerinin üzüntü verici olduğundan bahseden Başkan Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Rabbimizin bize nasip etmiş olduğu bu ömrü iyi değerlendirmeliyiz. Rabbimizin bize vermiş olduğu bu ömür içerisinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye hiç zaman ayıramamak, fırsat bulamamak üzüntü vericidir. Bu açıdan Kur’an-ı Kerim’e daha fazla zaman ayıralım. Onun içindeki hükümlere, ahlaki kurallara, ilkelere daha çok zaman ayıralım. İslam ve Müslüman kelimeleri bunu esasında bize teşvik ediyor. Müslüman’ı, Peygamber Efendimiz elinden ve dilinden emin olunan kimse olarak tarif ediyor. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim elinden ve dilinden emin olunan insan yetiştirmek üzere gönderilen bir kitaptır işte bu insanın adı da Müslümandır. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul eylesin.”

Başkan Görmez, iftar programının ardından Müftü Ahmet Hulisi Efendi Camii’nde gerçekleştirilecek olan Kadir Gecesi programına geçti.