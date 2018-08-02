Diyanet İşleri’nin kurban bağışı hedefi yaklaşık 400 bin

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt içi ve yurt dışı “Vekalet Yoluyla Kurban” hizmetlerini daha etkin bir şekilde vatandaşlara anlatmak amacıyla din görevlilerine yönelik Denizli İl Müftülüğü ev sahipliğinde bir program düzenlendi. EGS Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Sünetci, Denizli İl Müftüsü Mehmet Işık, ilçe müftüleri, müftü yardımcıları, imamlar ve din görevlileri katıldı.

“Vekaletle kurban organizasyonu 24 yılda 100 kat büyüdü”

Programda konuşan Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Sünetci, başkanlıklarının her bir faaliyet alanında Kur’an ve Sünnet odaklı sahih dini bilgiyi esas aldıklarını ve bu bilginin asrın insanının idrakine hitap eden bir bilgi olmasına özen gösterdiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vekaletle kurban kesimi organizasyonu hakkında bilgi veren Sünetci, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurtdışı teşkilatı var. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız 140 ülkede ümmete, insanlara hizmet sunuyor. İşte bu hizmetlerden birisi de vekaletle kurban kesimi organizasyonudur. Vekaletle kurban organizasyonu Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet Vakfı işbirliği ile 1993 yılından beri organize ediliyor. 1993 yılında 2 bin hisse bağış ile başlayan bu organizasyon Allah’a hamdü senalar olsun ki 2017 yılında yani 24 yıl sonra 257 bin 800’e ulaştı. 100 kat büyüdü. Bunlar öncelikle siz değerli hocalarımızın gayretleriyle oldu. inşallah bu 257 bin 800 hisse kurban bu sene Allah’ın izniyle 300 bini de 400 bini de geçecektir, biz buna tam olarak inanıyoruz” dedi.

“Amacımız insanımıza yardımcı olmak”

Vekaletle kurban organizasyonunun amacı ve içeriği hakkında açıklama yapan Sünetçi, şunları söyledi:

“Öncelikle şehirleşmenin getirmiş olduğu bunalımlardan sıkıntılardan dolayı kurbanını kesmek isteyip de kesemeyen kardeşlerimize yardım yardımcı olmak. Kurbanını dini usullere göre kabul olunacak bir şekilde usulüne uygun bir şekilde kesmek isteyen kardeşlerimize rehberlikte bulunmak. Kurban etlerini gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara, kardeşlerimize ulaştırmak isteyen insanımıza aracı olmak, vesile olmak”.

“Yapılan her şey kayıt altındadır”

Bağışların PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara ve il ve ilçe müftülüklerine aynı zamanda Diyanet Vakfı’nın sitesinden online sistem üzerinden yapılabildiğini belirten Sünetçi, yapılan her şeyin kayıt altında olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın yaptığı her şeyin hesabını verebilen, şeffaf, denetlenebilir birer kurum ve kuruluşlar olduğunun altını çizdi.