Doç. Dr. Nurhan Meydan Acımış’tan Halk Sağlığı Haftası açıklaması

Dr. Nurhan Meydan Acımış, 3-9 Eylül ” tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası’nın önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Acımış, yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlık, sadece hastalıkların olmaması değildir. Sağlık, bireylerin bedenen, ruhen, sosyal yönden tam bir iyilik halini tanımlar. Teknolojik gelişimlerin çığır açtığı, bilim insanların yeni buluşlar yaptığı günümüzde sağlığı henüz kaybetmeden koruyabilmek esastır. İnsanlar yaşlansalar bile sağlıklı kalabilmeyi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik dönemlerini iyi geçirebilmeyi, henüz hasta olmadan sağlıklı olmayı öğrenmelidirler. Eğitimdeki okullaşma oranının yükselmesi, kız çocuklarının okula gönderilmesi, bilhassa anne okuryazarlığının artması toplum içinde sağlığın iyileşmesine ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi sayılmalıdır. Ne mutlu ki ; sağlık alanında bize kolaylıklar sunan gelişmeleri kolayca izleyerek ; gelişmiş tesis olanakları, donanımlı personel, güler yüzlü hekim ve sağlık çalışanları ile hizmette yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz” dedi.

“Hafta boyunca Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni kavramları ile tanışacağız”

Hafta boyunca Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni kavramları ile tanışacaklarını belirten Acımış, “Toplum olarak sağlıkta dünya hedeflerinin gerisinde kalmayı elbette istemeyiz. Bu yüzden, ülke olarak içinde bulunmaktan gurur duyduğumuz, Avrupa Birliği’nin (AB) katılımcı, hak temelli sağlık algısına ihtiyacımız vardır. Bu hafta işte tam da bu yüzden önemlidir. Hafta boyunca Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni kavramları ile tanışacağız. 2020 yılı için belirlenen sağlık hedeflerini konuşacağız. Her ne kadar Halk Sağlığı sorunları giderek artsa da, bölgede gurur vesilesi olmak adına; bulaşıcı olmayan ölümcül hastalıklara, tırmanan alkol ve tütün kullanımına, obezite ile artan kilolara dur demeliyiz. ‘Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ denilen kavramlarla tanışmaya hazır olanlar için Halk Sağlığı haftası size büyük fırsatlar sunacaktır. Hafta boyunca Üniversite içinde bir dizi etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır. Bölgede yükselen değer olmaya devam eden PAÜ halk sağlığında en iyi olmayı hedeflemektedir” diye konuştu.