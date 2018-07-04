Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 16:05

DOD ‘Farklılık Zenginliktir Yaz Kulübü’ başladı

Denizli Otizm Derneği’nin (DOD) düzenlediği ‘Farklılık Zenginliktir Yaz Kulübü’ başladı.

DOD ‘Farklılık Zenginliktir Yaz Kulübü’ başladı

04 Temmuz 2018 16:05

17 Ağustos’a kadar devam edecek etkinliğe katılan 24 öğrenci birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşayacak.


Otizmli bireylerin ve ailelerinin toplumla tam olarak bütünleşmesi misyonuyla faaliyetler yürüten dernek bu yıl da Farklılık Zenginliktir Yaz Kulübü düzenliyor. Geçtiğimiz 2 Temmuz’da başlayan yaz kulübü 17 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu yaz programlarını daha önceki yıllara göre zenginleştirdiklerini belirten DOD Eğitim Koordinatörü Burcu Bilik etkinlikle ilgili şunları söyledi:


“Yaz kulübümüzde 24 öğrencimiz eğitim alacak. Tersine kaynaştırma uygulamamız devam ediyor. Öğrencilerimizin yarısı otizmli ve 3’ü Suriye uyruklu. 3 farklı yaş gurubunda 4 sınıfımız var.


Hafta içi her gün 13.00-17.00 saatleri arasında çocuklarımız eğitim alıyorlar. Otizmli çocuklarla akranlarının birbirinden öğrenmelerini artırmayı sağlamaya yönelik etkinlikler yapacağız. Her gün gerçekleştirilen rutin etkinliklerin yanı sıra günlük olarak değişen eğlenceli aktivitelerimiz olacak. Bahçe sulama, yemek hazırlanmasına yardım etme, sıra bekleme, birlikte oyun oynama gibi becerileri geliştirmek için de çalışmalar yapacağız. Ayrıca haftada bir gün de sosyalleşme amaçlı gezi düzenleneceğiz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç