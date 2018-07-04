DOD ‘Farklılık Zenginliktir Yaz Kulübü’ başladı

17 Ağustos’a kadar devam edecek etkinliğe katılan 24 öğrenci birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşayacak.

Otizmli bireylerin ve ailelerinin toplumla tam olarak bütünleşmesi misyonuyla faaliyetler yürüten dernek bu yıl da Farklılık Zenginliktir Yaz Kulübü düzenliyor. Geçtiğimiz 2 Temmuz’da başlayan yaz kulübü 17 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu yaz programlarını daha önceki yıllara göre zenginleştirdiklerini belirten DOD Eğitim Koordinatörü Burcu Bilik etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Yaz kulübümüzde 24 öğrencimiz eğitim alacak. Tersine kaynaştırma uygulamamız devam ediyor. Öğrencilerimizin yarısı otizmli ve 3’ü Suriye uyruklu. 3 farklı yaş gurubunda 4 sınıfımız var.

Hafta içi her gün 13.00-17.00 saatleri arasında çocuklarımız eğitim alıyorlar. Otizmli çocuklarla akranlarının birbirinden öğrenmelerini artırmayı sağlamaya yönelik etkinlikler yapacağız. Her gün gerçekleştirilen rutin etkinliklerin yanı sıra günlük olarak değişen eğlenceli aktivitelerimiz olacak. Bahçe sulama, yemek hazırlanmasına yardım etme, sıra bekleme, birlikte oyun oynama gibi becerileri geliştirmek için de çalışmalar yapacağız. Ayrıca haftada bir gün de sosyalleşme amaçlı gezi düzenleneceğiz.”