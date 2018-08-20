Doğaseverler Tokalı Kanyonu 7. kez geçtiler

Denizli Çivril ve Afyonkarahisar Sandıklı ilçe sınırları içindeki Akdağ’da bulunan Tokalı Kanyon, Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü’nün bu yıl 7. sini gerçekleştirdiği yürüyüş ile geçildi.

Antalya ve Denizli’den de çok sayıda doğaseverin katıldığı 18 kilometrelik zorlu yürüyüş yaklaşık 7 saat sürdü.

Akdağ Kocayala’dan başlayan ve Çivril’in Gümüşsu Mahallesine kadar devam eden 18 kilometrelik Tokalı Kanyon yürüyüşünün 7. si yaklaşık 40 doğaseverin katılımı ile yapıldı. AKİDAK tarafından organize edilen yürüyüş sabah 08.00 de başladı. Sığırkuyruğu yaylasından Tokalı Kanyonuna giren yürüyüşçüler zaman zaman yüzmek zorunda kaldıkları parkuru 7 saat içinde tamamladılar.

Doğa şartları gereği sadece Temmuz ve Ağustos aylarında geçilebilen Tokalı Kanyon yürüyüşü ile ilgili olarak bilgi veren AKİDAK Başkanı Erkan Atila, “Tokalı Kanyonu çok zorlu bir parkur. Zorlu olması keyif derecesini arttırıyor. Her yıl bu mevsimlerde kanyonu geçmeye çalışıyoruz. Her yıl katılımcımız da artıyor. Yürüyüşe katılanların büyük çoğunluğu amatör sporcu. Bazı yerlerde çok dar ve zorlu geçişler oluyor. Çoğu zaman yüzmek zorunda kalıyoruz. Bu yıl 7. geçimizi tamamladık. Yürüyüş molalarla birlikte yaklaşık 7 saat sürdü. Katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederim” dedi.