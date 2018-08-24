Doktor belediye başkanı bayılan personele ilk müdahaleyi yaptı

Acıpayam Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri, Akalan Kavun-Karpuz Pazarı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanda düzenleme yapan ekipte yer alan belediye personeli Ahmet Kale (41) sıcak havanın da etkisiyle bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında bir süre hareketsiz kalan ve daha sonra bayıldığı anlaşılan Kale’ye ilk müdahaleyi asıl mesleği doktorluk olan Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan yaptı. Başkan Şevkan’ın müdahalesi ile birkaç dakika sonra kendine gelen Kale daha sonra olay yerinde görevli 112 acil servis ambulansı ile müşahede altına alınmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kale’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve aşırı sıcaktan dolayı bayıldığı öğrenildi.