Dokuzkavaklar Semt Polikliniği 2018’de hizmete başlayacak

Poliklinik, günde 2 bin kişiye hizmet verecek.

Dokuzkavaklar Semt Polikliniğinde incelemelerde bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, projenin hızla ilerlediğini belirtti. İnceleme gezisine Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk ve Denizli İl Sağlık Müdürü Doktor Şükrü Arpacı da katıldı. İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, Denizli Devlet Hastanesindeki hizmetlerin aynısının olacağını belirterek, “Dokuzkavaklar Semt Polikliniğinin kısa sürede inşaatı tamamlanacak. Bu bölgede bu çapta hizmet veren başka poliklinik olmadığı için şehrin bu bölgesine çok büyük bir katkı sağlayacak poliklinik. Bu anlamda Sayın Başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Denizli Devlet Hastanesinin poliklinik hizmetlerinde bulunan bütün uzmanlık dallarının tamamı bu semt polikliniğimizde bulunacak” dedi.

“2018’in ilk aylarında tesisimizi hizmete almaya planlıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise eser bırakmaktan dolayı memnun olduklarını belirterek, “Pamukkale Belediyemizin 11 ay önce başlayan projesindeyiz. 3 yılı geride bıraktık, yeni kurulan bir belediyeyiz ama eserler bırakma noktasında bize verilen görevin hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu bölgede tam donanımlı sağlık tesisi olmamasından dolayı Sağlık Bakanlığımızla görüşerek, yaptığımız protokol ile inşaatın imalatının tamamının Pamukkale Belediyesi tarafından yapılması planlanmıştı. 11 ay önce temeli atılmıştı. Gelinen noktada inşaatta yüzde yüz tamamlanmıştır. Mimari ve elektrik alanında yüzde 50, mekanikte ise yüzde 70 tamamlanmıştır. Yani ortalama yüzde 70 bitmiş vaziyettedir. Amacımız yılbaşında testlere başlamak. 2018’de ilk aylarında da tesisimizi hizmete almayı planlıyoruz. Günde yaklaşık 2 bin kişinin aynı anda 20 poliklinik ile hizmet almasını bekliyoruz. Mini bir devlet hastanesidir. Yapılan hizmetin yatırımı boyutu büyüktür. Devlet Hastanesinin üçte bir alanında yükünü alacağız. Sadece bu bölgede yaşayan 200 bin vatandaş ve yakın ilçeler ile birlikte 300 bin vatandaşımıza hizmet edecek yatırımdır. Vizyon projelerimizden bir tanesidir. Bunu da 40 aylık belediye ile kıyasladığımızda bizim olaya bakışımızın gerçekten de sadece belediyecilik olarak, bildiğiniz hizmetler dışına çıkıyoruz. Bir anlamda da eserler bırakmak derdindeyiz. Eserlerimiz ile vatandaşımızın huzuruna çıkacağız. 31 milyona mal olacak yatırımdır, 19 milyonu Pamukkale Belediyesi olarak karşılanmaktadır” dedi.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Berna Öztürk ise hayalin projede büyüdüğüne dikkat çekerek, “Bu arsayı tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a, binayı yapan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’e teşekkür ediyorum. 2015 yılında göreve geldiğimizde Sağlık Bakanımız ve Ekonomi Bakanımız tarafından bana verilen talimat böyle bir yatırım projesi için çalışma yapılması oldu. Bizde ilçe belediye başkanımız ile protokol imzaladık. Başta hayallerimiz bu kadar büyük değildi belki, daha küçük bir semt polikliniği ile başlayan bir hikaye aslında bu. İmzaladığımız protokolde Kamu Hastanelerinin ihtiyacı olan bir projenin hayata geçirilmesi ile ilgili bende bir görev aldım. Burası basit bir semt polikliniği değil, burası sağlık kompleksidir. Denizli Devlette var olan hemen hemen her polikliniğin birer ikişer bölümü olacaktır. Her türlü mekanik cihaz, laboratuvarların olacağı bir projedir” dedi.