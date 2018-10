Doların düşüşe geçmesi tekstilcileri 2019 için umutlandırdı

Türkiye'nin özellikle tekstil alanında önemli ihracat merkezlerinden birisi olan Denizli'de, tekstil sektörü döviz kurunun düşüşe geçmesiyle 2019 yılı beklentilerini daha fazla arttırarak, önümüzdeki yıla umutla bakmaya başladı.

Yaklaşık 3 aydan bu yana devam eden döviz kurlarındaki dalgalanma son 15 günde yerini düşüşe bırakınca tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar umutlarını arttırmaya başladı. Denizli'nin istihdam ve iş potansiyeli anlamında önemli firmalarından birisinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Küçüker, dolardan kaynaklı sıkıntı ve gerilimin çözümünde özel sektörün devletin arkasında durması gerektiğini vurguladı. Özel sektörün zor zamanlar yaşanan dönemde sadece kendisini değil hükümeti, devleti düşünmesi gerektiğini de belirten Küçüker, "Dövizdeki hızlı artış çok beklenen bir durum değildi ülke genelinde ve hazırlıksız yakalandığımız bir durum. Ekonomik sebeplerin yanında politik sebepler de var. Devlet büyüklerimiz tabii çok iyi organize olarak bunu yöneteceklerdir ama biz öncelikle devletimizin arkasında durarak ihracatı çok daha üst seviyelere çıkartıp hem Türkiye'nin bulunduğu konumu yükseltmek hem de kendi şirketimizin bu dalgalanmadan etkilenmemesi için çalışmalarımız yoğunlaştırıyoruz" dedi.

"2019 yılında şirket olarak yaklaşık yüzde 15'in üzerinde bir büyüme gerçekleştirebiliriz"

Yaşanan zor zamanları tekstil sektörünün gerek iç gerekse de dış piyasada alınan işlerle olumlu geçirdiğini ve döviz kurunda son 15 günde yaşanan düşüşün üreticileri önümüzdeki yıl açısından daha fazla umutlandırdığını kaydeden Küçüker şunları söyledi:

"Son 15 günde gelişmelerden kaynaklı dolarda ciddi bir düşüş var ve halen düşmeye devam ediyor. Zaten bulunduğu yer de doğru bir yer değil, biraz daha düşmesi lazım. ‘2019 yılından neler bekliyoruz?' denilirse, 2018 senesinin son 3 çeyreğini çok yoğun bir şekilde kapatacağız çünkü bu yıl yapılan sözleşmeler, bağlanan siparişlerde iyi bir yıl geçiriyoruz sipariş ve üretim açısından. 2019 yılında bir tekstil olarak iyi siparişlerle iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Tabi Türkiye'de her an her şey değişebiliyor ama 2019 yılında şirket olarak yaklaşık yüzde 15'in üzerinde bir büyüme gerçekleştirebiliriz. 2018'deki büyümemiz ise yüzde 25 şirket olarak. 2019'da neden yüzde 15?"

"İnşallah döviz biraz daha düşer ve ciddi bir istikrara girer"

2019'da güzel şeyler olacağına inandığını belirten Küçüker, "Tabi 2018'in yansımaları 2019'da biraz daha hissedilir duruma gelecektir. Ama tabi önümüzde bir seçim var. Seçim havasına girildiğinde bizim gibi hem ihracat yapan hem iç piyasaya ürün yapan firmalar ‘şu seçim geçsin?' gibi söylemlerle karşılaşabiliyor. Ama benim beklentim olumlu yönde. İnşallah döviz biraz daha düşer ve ciddi bir istikrara girer. Biz de iyi şeyler yaparız. Bizim isteğimiz artık çok büyük dalgalanma olmasın, döviz stabil kalsın ki alıcı da satıcı da fiyatlandırmasını yapabilsin. Beklentimiz 2019'dan iyi, güzel şeyler olacak" diye konuştu.

"Doların düşüşe geçmesi herkesi umutlandırdı"

Tekstil sektörünün büyümesinin döviz kurunun stabil kalmasına bağlı olduğunu kaydeden Küçüker, "Doların düşüşe geçmesi herkesi umutlandırdı. Dövizin genel anlamda hem dolar gem euro pariterisinin de önemi var bizim için. Tekstilde özellikle ham madde dolar ile alınıyor, kimyasal ise euro ile alınıyor. Bu pariteriyi dengelemek lazım. Ama tekstil işi dövizin stabil kalması halinde daha da büyüyerek çıkacaktır 2019'dan" dedi.