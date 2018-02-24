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24 Şubat 2018 17:03

Dorsesi kopan tır zincirleme kazaya yol açtı: 16 yaralı

Denizli’de tırın kopan parçası zincirleme kazaya nende oldu.

Dorsesi kopan tır zincirleme kazaya yol açtı: 16 yaralı

24 Şubat 2018 17:03

Kazada 3 otobüs, 2 otomobil ve 1 minibüsün birbirine girdi, 16 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Denizli- Ankara karayolu Akhan Mahallesinde meydana geldi. Veli Kölemen idaresindeki 20 RS 130 plakalı gıda ürünleri yüklü tırın ikinci dorsesi yerinden koparak geriye hareket etti. Araçtan inen sürücü Kölemen, dorsenin peşinden koşmaya başladı. Dorseyi durduramayan Kölemen, bu kez kendi canını da hiçe sayıp kaza olmaması için sürücüleri uyarmaya çalıştı. Ancak hızla akan trafikte geriye doğru ilerleyen dorseye önce Hasan Hüseyin Karakaya yönetimindeki 20 S 1148 plakalı servis otobüsü çarptı. Ardından aynı yöne giden iki otomobil, iki servis otobüsü ve bir servis minibüsü de kazaya karıştı. Dorse, kazaya karışan araçlardan bir otobüse çarpıp 200 metre sonra durdu. Kazada araçlardaki toplam 16 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Denizli yönüne karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Dorsenin çekilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı




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