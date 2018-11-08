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Drone gören kadın koşarak ağaçların arasına saklanmaya çalıştı

Denizli’de yerel bir televizyon kanalının haber çekimi sırasında kullandığı drone’u gören bir kadın şaşkına döndü.

Denizli'de yerel bir televizyon kanalının haber çekimi sırasında kullandığı drone'u gören bir kadın şaşkına döndü. Yolda yürürken üzerinde drone'un uçtuğunu fark eden kadın koşarak ağaçların arasına saklanmaya çalıştı.


Denizli'nin yerel bir televizyon kanalının haber çalışması için gittiği Çameli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Kanalın kameramanı haber çalışması için Sofular Mahallesi'nde drone ile görüntü çekmeye başladı. Çekimler sırasında, havada drone'u gören bir kadın şaşkına döndü. Üzerinde uçan cismin ne olduğuna anlam veremeyen kadın, bir anda koşmaya başladı. Hızlıca ağaçların arasına koşan kadın, drone'dan saklanmaya çalıştı.

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