DTO 10 bin kişilik aşure ikramında bulundu

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 6'ncı kez düzenledikleri etkinlikte vatandaşlara 10 bin kişilik aşure dağıttıklarını belirti.

DTO, geleneksel Muharrem ayı aşure hayrını gerçekleştirdi. DTO hizmet binası önünde kurulan stantlarda, 10 bin kişilik aşure dağıtıldı. Aşure hayrına; Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ile Nilgün Ök, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, Denizli Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyeleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilileri ve protokol üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Erdoğan, Muharrem ayı dolayısıyla düzenledikleri aşure hayrına yoğun katılım olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, “Aşure hayrımızı geleneksel hale getirdik. Milletimiz, düğünde, cenazede ve hayırda mutlaka bir araya gelir. Zaten millet olarak biz de bu birliktelik sayesinde güçlüyüz! Halkımız ile esnafımız bugün bizleri yalnız bırakmayarak, yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğimiz vatandaşlarımızın, dostlarımızın ve esnaflarımızın katılımlarıyla anlam kazandı. Denizli protokolümüz başta olmak üzere davetimizi karşılıksız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzun bilinci ve ‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır' düşüncesiyle, hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 10 bin kap aşure vatandaşlara ikram edildi.