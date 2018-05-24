DTO Başkanı Erdoğan, dövizdeki hareketliliği değerlendirdi

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisini tüm kural ve kurumlarıyla sağlıklı bir şekilde uygulayan bir ülke olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "Döviz kurunun yükselişindeki temel faktör, 2017’de büyümede rekor üstüne rekor kıran Türkiye ekonomisinin kötü durumda olması değildir. Yabancıların, ekonomiyi eskisi gibi rastlantılara bırakmayıp mali disipline bağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye siyasetinde istememesindendir. Ülkemizin reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları ile gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak değerlendirilen yatırım teşvik başvurularında adını başarılı ekonomiler arasına yazdırması, bazılarını rahatsız etmiştir. Türkiye, dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgiyle de, ülkeler arasında bu bakımdan ilk sıralarda yer alıyor. Ancak, ne yazık ki; kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ile dövizde sağlıksız fiyatlamalar yaşamaktadır. Bunun sonucu olarak, en doğru hamle, en uygun zamanda yapıldı; gerekirse yine yapılacaktır. Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın da beyanlarında yer aldığı gibi, ilgili kurumlarımız reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesinin yanı sıra döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli imkan ve yetkiye sahiptir. Bu önemli sorumluluğu alarak, en doğru hamleyi en uygun zamanda yaptığı ve gerekirse yine yapacağı konusundaki güvenimiz de tamdır" dedi.

Hükümetlerin her zaman serbest piyasa ekonomisini esas aldığını da hatırlatan Başkan Erdoğan, "Hükümetlerimiz, mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda adımlar atmış; atmaktadır. Ekonomimize operasyon çekmeye niyetli olanların para piyasalarıyla oynamaya çalışmasına, halkımız izin vermeyecektir. Milletimiz, 15 Temmuz’da sokakta verdiği cevabı, bu kez ekonomide verecektir. Konjonktür olarak seçim faaliyetlerinin en yüksek olduğu dönemde karşılaşılan döviz kurlarındaki aşırı yükselişin önemli bölümü, uluslararası piyasalarda görülen dalgalanmadan kaynaklanmıştır. Türkiye ekonomisine özgün yüksek enflasyon ve yüksek cari açık gibi bazı risklere ek olarak, seçimler dolayısıyla beklentiye girilmesi, gereksiz telaşa neden olmuştur. Türkiye ekonomisi, bu dalgalanmaları atlatacak altyapı ve birikime sahiptir! Unutulmamalı ki; Türkiye bölgedeki en yüksek üretim potansiyeline erişmiş ülkedir. Firmalarımızın, bu dalgalanmadan güçlenerek çıkacaklarına inanıyoruz. Ülke ekonomisinin dayandığı kurallar ve kurumlara güvendiğimiz takdirde, son günlerde karşılaştığımız kur ataklarının çok kısa sürede ortadan kalkacağından eminiz" diye konuştu.