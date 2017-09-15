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15 Eylül 2017 19:05

DTO Başkanı Erdoğan, İşadamlarıyla Denizli’yi görüştü

DENİZLİ (İHA) Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, duayen sanayiciler ile genç iş insanlarını ziyaret ederek, görüş alışverişi yaptı.

DTO Başkanı Erdoğan, İşadamlarıyla Denizli’yi görüştü

15 Eylül 2017 19:05


Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’nin üretim, istihdam ve ihracatına katkı sağlayan sanayicilerden Kaynak Tekstil’de Mustafa Kaynak, Nesa Tekstil’de Nevzat Özel, Küçüker Tekstil’de Besalet Küçüker ve Pamukkale Turizm’de Mazlum Bababalım’ı işyerlerinde ziyaret etti. Denizli üretiminde söz sahibi firmaları ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Uğur Erdoğan, “Denizli’mizin uzun süredir üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlayan sanayicilerimizin tecrübelerinden yararlanmak için onlarla bir araya geliyoruz. İstişareler yaparak, geleceğimizi şekillendiriyoruz. Duayen sanayicilerimizin fikirlerinden istifade ediyoruz. Bizler onlara odamızın sağladığı kolaylıkları anlatıyoruz. Denizli için bir çivi çakan, bir damla ter akıtan kim varsa onların yanında yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Uğur Erdoğan, Denizli Genç İş Adamları Derneği Başkanı Melek Sözkesen’i de iş yerinde ziyaret etti. Sözkesen’in, hem kadınlar, hem de gençler için iş hayatında örnek bir model olduğunu belirten Erdoğan, “İş hayatında kadının varlığı bizleri gururlandırmaktadır. Başarısıyla kadınlara ve gençlere cesaret veren Sayın Sözkesen, sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alarak sosyal sorumluluk anlamında örnek olmaktadır. Hem iş hem de sosyal hayatta başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Sözkesen’i tebrik ediyorum” dedi.




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