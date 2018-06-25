DTO Başkanı Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi:

Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, “Ekonomimizin önemli aktörlerinden biri olarak, yeni yönetimle milletimizin yararına olacak her işte yapıcı ve uyumlu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İş dünyası olarak, her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk” dedi.

Başkan Erdoğan, yeni sistemin karar alma süreçlerini hızlandıracağını umduklarını dile getirdi. Başkan Erdoğan, Türkiye’yi, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiren seçimlerde seçmenin takdire şayan tavrıyla, demokrasiye olan inancını, bir kez daha tescil ettiğini vurguladı. Oylamaya katılan seçmen sayısındaki yüksek oranın, halkın demokrasiye bağlılığının bir simgesi olarak kabul edilmesi gerektiğini de belirten Başkan Erdoğan, “Bir kez daha demokrasi kazandı! Hayırlı ve uğurlu olsun. Ülkemiz ve ilimiz, hiçbir tatsız olaya mahal vermeden, seçimi tamamladı. Halkta sağduyu hakimdi. Halkımız, iradesiyle, daha güçlü bir yürütmeye ihtiyaç duyduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden yana olduğunu gösterdi. Meclisi yeniden yapılandırdı. Halkın ve ülkenin faydasında buluşabilen, uzlaşmacı bir siyasi irade ile istikrar istediğini, TBMM’ye de yansıttı. Seçime katılma oranının yüksek olması sevindirici. Bu, bağımsızlığına düşkün olan milletimizin, güçlü Türkiye ve idare ile istikrar ve kalkınmadan yana olduğunun da bir göstergesi!” diye konuştu.

“Parlak bir geleceği elbirliğiyle inşa edeceğiz”

Başkan Erdoğan, açıklamasında iş dünyasının beklentilerine dair görüşlerine de yer verdi. Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yeni sistemin, bürokrasiyi azaltmasını ve karar alma sürecini hızlandırmasını umuyoruz. Şimdi artık ülkemiz ve milletimiz için canla başla çalışma vaktidir. İş dünyası olarak, milletimiz ve üyelerimiz adına yeniliklerin kesintisiz takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin önemli aktörlerinden biri olarak, yeni yönetimle milletimizin yararına olacak her işte yapıcı ve uyumlu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İş dünyası olarak, her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği, elbirliğiyle inşa edeceğiz. Seçimle bir süredir devam eden ortam da ortadan kalktı. İvedilikle özellikle iş dünyasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesini ve yatırımların artırılmasını bekliyoruz.”