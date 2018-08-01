DTO Başkanı Erdoğan’a yeni görev

Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Erdoğan, Denizli’yi ve ticaret erbabını temsilen üstlendiği ulusal arenadaki görevlerine, bir yenisini daha ekledi. TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi. Kararı, Erdoğan’a Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız tebliğ etti. 2005’te, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 137 oda ile borsanın ortaklığıyla kurulan GTİ, “Yap-İşlet-Devret” modeli çerçevesinde sınır kapılarını modernize ediyor. DTO Başkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin son genel kurulunda TOBB Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeliği ile TOBB Ticaret Odaları Konseyi Üyeliği’ne de seçilmişti.

Başkan Erdoğan, yeni görevi kentte duyulur duyulmaz kendisini arayıp kutlayan ve başarı dileyenlere, ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Yeni görevinde de Denizli’yi ve iş dünyasını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarının altını çizdi.