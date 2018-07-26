DTO Başkanı Erdoğan’dan Denizli ekonomisine ilişkin açıklama:

DTO Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Denizli ve ülke ekonomik gündemine değinerek rakamsal veriler açıklayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’de, ilk 5 aylık dönemdeki teşvik yatırımlarıyla oluşan istihdamda bir önceki yıla oranla yüzde 50,25 artış yaşandığını aktardı. Denizli’nin ihracattaki artışını devam ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,51 oranında arttığını kaydetti. Başkan Erdoğan, “İlimizin ihracat artışı, Türkiye ortalamasının üzerinde. Haziran ayı sonu itibarıyla, ilk 6 aylık dönemde, ilimizin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 17,51 oranında artış göstererek, 1 milyar 685 milyon 429 bin dolara ulaştı. Haziran ayı sonu itibarıyla, en fazla ihracat sırasıyla 232 milyon 758 bin dolar ile İngiltere’ye, 172 milyon 172 bin dolar ile Almanya’ya, 121 milyon 150 bin dolar ile İtalya’ya gerçekleştirildi. Yine aynı dönemde en fazla ihracat sırasıyla hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik, elektronik ve hizmetler ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinde oldu” diye konuştu.

“Karşılıksız çek sayısı bin 795 adede geriledi”

6 aylık dönemde istihdamında yüzde 2,25 artış gösterdiğini belirten Başkan Erdoğan, yatırım teşvik belgelerine de değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mayıs ayı sonu itibarıyla yani 5 aylık dönemde Denizli’ye 44 adet yatırım teşvik belgesi verildi. Bunun mali karşılığı 322 milyon Türk Lirası. Bu teşviklerin 21 adedi imalat, 8 adedi hizmetler, 3 adedi enerji, 8 adedi madencilik, 4 adedi ise tarım faaliyetleri için verilmiş. Teşvikler, bir önceki yıla göre, ilk 5 aylık dönemde yüzde 50,25 artışla 873 kişilik istihdam oluşturdu. 2017’nin Ocak-Mayıs döneminde 581 kişide kalmıştı. Aynı dönemde, ilimizden Türk Patent Enstitüsü’ne, 730 adet marka, 22 adet faydalı model, 195 adet endüstriyel tasarım, 19 adet de patent başvurusu yapıldı.”

Başkan Erdoğan ayrıca Denizli’de karşılıksız çekteki azalışın da devam ettiğini hatırlatarak, 2017’nin Haziran ayı sonu itibarıyla 2 bin 708 olan karşılıksız çek adedinin 2018’in Haziran ayı sonunda önceki yıla göre yüzde 33,71 oranında azalarak, bin 795 adede gerilediğini de söyledi.

Öte yandan, Erdoğan kentteki yabancı sermayeli şirket sayısının da artış gösterdiğini ve 113’e ulaştığını kaydetti.