DTO Başkanı Erdoğan’dan, ticaret savaşları ile ilgili açıklama:

Kur atağından bankaların etkilenmemesi, piyasalar açısından büyük güvence olmuştur. Döviz kuru, yakında makul seviyeyi görecektir” dedi.

Başkan Uğur Erdoğan, DTO ağustos ayı meclis toplantısına katıldı. Meclis üyelerini veriler eşliğinde bilgilendiren Başkan Erdoğan, küresel ekonominin iki önemli gelişmenin etkisi altında kaldığını dile getirdi. Erdoğan, öncelikle ABD’nin, Türkiye’ninde içerisinde bulunduğu bazı ülkelere karşın başlatmış olduğu ticaret savaşlarına değindi. Başkan Erdoğan, “Küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikleri artırıyor. İkincisi ise, ABD’nin Türkiye, AB ülkeleri, Çin ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye, ekonomik yaptırım uygulama kararıyla başlattığı ticari savaşlar! Bu iki ana nedenden dolayı, bizdeki döviz kuru sıkıntısı gibi tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı bazı sorunlar var. Ülkemizin, uluslararası arenadaki siyasi gelişmelerin ağır etkisi altında olduğu açıktır. Dış politikada, süregelen ilişkilerimizin yıprandığı ve ülkemizin yeni arayışlar içinde olduğu bir gerçek. Kur atağından bankaların etkilenmemesi, piyasalar açısından büyük güvence olmuştur. Ülkemizin bankacılık ve finans sistemi, ciddi bir şekilde yabancı sermaye ile güç kazandı sermaye yeterlilik oranı Basel Kriterleri’ne göre dünyada en yüksek değerler arasında yer alıyor. Özellikle Merkez Bankası’nın bankalara döviz ve Türk Lirası likiditesi sağlaması, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi için zorunlu karşılık oranlarının indirilerek yeniden düzenlenmesi, yaşadığımız süreçte etkili oldu. Türk Eximbank, ihracatçılara 24 milyar dolarlık ek kredi imkanı sağladı. Türkiye, güçlü bankacılık sistemi ve dinamik ekonomisiyle, her zaman dimdik ayakta durmaya devam edecektir” dedi.

“Şu ana kadar 900 kişiye 11 milyon TL’lik destek sağlandı”

Türkiye’nin ekonomisine yön veren dinamiklerinin sağlam olduğunu vurgulayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, piyasalarda son dönemdeki gelişmelerle ilgili olarak, şunları söyledi:

“Hepimizin de çok iyi bildiği gibi, ülkemizde ortaya çıkacak bir ekonomik istikrarsızlık, hiç kimsenin işine yaramaz. Hatta böyle bir gelişme, sadece bizim değil, bizimle iş yapan ülkelerin de yararına değildir. Döviz kuru, yakında makul seviyeyi görecektir. Önemli olan ise, o güne kadar ki dönemi en az zararla atlatabilmek; ortamı manipüle edecek spekülatif hareketlere meyletmemektir. Bize düşen çalışmak, üretmek, istihdam ve ihracatımızı artırmaktır."

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve KOSGEB desteklerinin kesintisiz sürdürülecek olmasının iş dünyası açısından önemli bir açıklama olduğunu da ifade eden Erdoğan, “Bu yıl, mayısın sonu itibarıyla bin 786 firmaya, 706 milyon 12 bin 879 TL’lik kredi kullandırıldı. Geçen yıl bin 47 firmaya 17 milyon 507 bin TL’lik destek verildi. Bu yıl da şu ana kadar 900 kişiye 11 milyon TL’lik destek sağlandı” dedi.

Başkan Erdoğan, ayrıca ihracatın, 1 Ocak-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,86 arttığına da dikkat çekti. Bu dönemdeki ihracatın 1 milyar 479 milyon 424 dolara çıktığını anımsatan Başkan Erdoğan, üretimin olduğunu ve çarkların döndüğünü söyledi.

“Karşılıksız çeklerde iyileşme oranımız ülke ortalamasından daha iyi”

Denizli özelindeki ekonomik verileri de değerlendiren Başkan Erdoğan, “TİM’in verilerine göre, temmuz sonu itibarıyla, ilk 7 aylık dönemde ilimizin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre, 16,91 oranında artış göstererek, 1 milyar 962 milyon 912 bin dolara ulaştı” dedi.

Karşılıksız çeklerdeki iyileşmenin devam ettiğini de belirten Başkan Erdoğan, “Karşılıksız çeklerde iyileşme oranımız, ülke ortalamasından daha iyi. 2017’nin temmuz ayı sonu itibarıyla, 2 bin 978 olan karşılıksız çek adedi, 2018’in temmuz ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 39,72 oranında azalarak, bin 795 adede geriledi. Türkiye genelindeki iyileşme, yüzde 30,83’te kaldı” dedi.