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28 Haziran 2018 15:14

DTO Başkanı Erdoğan’dan yabancı yatırımcı açıklaması:

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’ye son 1 yılda gelen yabancı yatırımcı sayısının yüzde 135 seviyelerine ulaştığını kaydetti.

DTO Başkanı Erdoğan’dan yabancı yatırımcı açıklaması:

28 Haziran 2018 15:14


Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi, aylık olağan toplantısını yaptı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye ve Denizli ekonomisini ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan Teşviklerin istihdama dönüştüğünü, ihracat ve iş gücüne katılımın arttığını, karşılıksız çekteki iyileşmenin devam ettiğini vurguladı. Erdoğan ayrıca, yabancı ortaklı yatırımlardaki artışa dikkat çekti. Denizli’de son bir yılda kurulan yabancı sermayeli şirket sayısının yüzde 135 arttığını ve bu yolla Denizli’ye 5 Milyon 923 bin TL sermaye girdiğini belirten Başkan Erdoğan, “Türkiye’de de son bir yıllık dönemde, yüzde 95 oranında bir artışla 9 bin 249 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Bu yolla gelen yabancı sermayenin toplamı ise 6 milyar 99 Milyon 923 bin Türk Lirası” dedi.



“Seçmeni kutluyorum”


Erdoğan konuşmasında bir sunum eşliğinde ekonomideki son durum ile güncel gelişmeleri değerlendirdi. 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen seçimden, Türkiye’nin idari ve hukuki yapısını yeniden şekillendirerek, bürokrasiyi azaltıp karar almayı ve icraatı hızlandırması beklenen bir sürecin önünün açılmasının öngörüldüğü bir sonuç çıktığını söyledi. Yarışta yer alan isimler ile vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullanarak tercihini ortaya koyan seçmenleri kutlayan Başkan Erdoğan, “Piyasalarda görülen bekle ve gör yaklaşımı, seçim sonuçlarının ortaya çıkmasıyla, yerini iyimserliğe bırakmıştır. Yeni hükümetin oluşturulmasıyla, güven verici ortam daha da büyük bir hızla gelişmeye başlayacaktır.




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