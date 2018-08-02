DTO Başkanı Uğur Erdoğan:

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyurduğu ihracat verilerini değerlendirdi. Temmuz ayına dair ihracatla ilgili güzel haberlerle, iş dünyasının motivasyonunun arttığını belirten Başkan Erdoğan, “Yeni veriler de gösterdi ki; ihracatçımız, hız kesmeden yoluna devam ediyor. TİM’in verilerine göre, Temmuz ayında ihracat, 2017’nin aynı ayına göre yüzde 11,8 artışla 14,1 Milyar dolara çıktı. Bugüne kadar ki en yüksek temmuz ayı ihracatına ulaşıldı. Türkiye ihracatı, bu yıl haziran hariç, her ay rekor üstüne rekor kırdı. Martta, 15 Milyar dolarlık ihracat barajı aşılmıştı. İhracatçımız, son 12 aylık ihracatta da 163,3 Milyar dolara ulaşarak bir rekor daha kırdı. Her birini tek tek kutluyoruz. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan gurur kaynağımız ihracatçılarımızın, yılsonunda 170 Milyar dolarlık yıllık ihracat hedefine ulaşıp tarihi bir rekora daha imza atmasını bekliyoruz” dedi.

“Denizlili ihracatçımız, yine işinin hakkını verdi”

Başkan Erdoğan, TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hesaplanan geçici dış ticaret verilerine göre, Haziran ayında dış ticaret açığının yüzde 9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara gerilediğini de hatırlattı. Erdoğan, “Ülkemizde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında yüzde 68,5 iken, 2018’de yüzde 70,2’ye yükseldi. Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ihracat, geçen ay 2017’nin aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolara ulaştı. AB’nin ihracattaki payı 2017 yılının Haziran ayında yüzde 47,5 iken, 2018’in haziran ayında yüzde 51,2’ye çıktı. Öte yandan, DENİB tarafından kayda alınan 01 Ocak-31 Temmuz arasını kapsayan döneme ait ihracat tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,86 arttı; 1 milyar 371 milyon 244 Bin 229 dolardan 1 milyar 479 milyon 424 dolara çıktı. 2017’nin temmuz ayında 198 milyon 15 bin 324 dolar olan Denizli ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,09 yükselişle 202 milyon 156 bin 543 dolara ulaştı. Denizli ihracatında ön sıralarda bulunan tekstil ve hammaddeleri ihracatı, yüzde 33,54 artışla 24 milyon 664 bin 593 dolar oldu. Ocak-Temmuz 2018 döneminde, 28 Avrupa Birliği üyesi ülkeden 27’sine yapılan ihracatta geçen yıla kıyasla yüzde 10,27 artış yaşandı, 880 milyon 399 bin 452 dolar olan ihracatımız 970 milyon 819 bin 580 dolara yükseldi. Denizlili ihracatçımız, yine işinin hakkını verdi. Dilerim, önümüzdeki günler daha iyi geçer; girişimciliği ile takdir toplayan üreticimizin, ‘Aman nazar değmesin’ diye dua ettiğimiz bereketine bereket katar” diye konuştu.