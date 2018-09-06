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06 Eylül 2018 10:19

DTO Başkanı Uğur Erdoğan’dan yenilikçi gençlere çağrı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yenilikçi ve teknolojik fikirlerini bir işe dönüştürmek için başvuruda bulanacaklar arasından projeleri kabul edilen genç girişimci adaylarına 200 bin TL hibe verileceğini açıkladı.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan’dan yenilikçi gençlere çağrı

06 Eylül 2018 10:19


Başkan Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) kapsamında yenilikçi ve teknolojik fikirlerini bir işe dönüştürmek için başvuruda bulanacaklar arasından projeleri kabul edilen genç girişimci adaylarına, 200 bin TL hibe verileceğini bildirdi. Erdoğan, proje kapsamında başvuru yapılabilecek alanlarla ilgili olarak, “Genç girişimcilerin, katma değeri yüksek ürünler üretecek şirket kurmaları ile fikir ve ürünlerini ticarileştirmeyi amaçlayan BİGG Programı’nda, bu yılın ikinci çağrısı yapıldı. "Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme", "Sanayide Dijital Dönüşüm", "Enerji ve Temiz Teknolojiler", "İletişim ve Sayısal Dönüşüm", "Sağlık ve İyi Yaşam" ile "Akıllı Ulaşım" başlıkları altında tematik alanlarda başvuru yapılabiliyor” dedi.




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