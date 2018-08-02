DTO, “E-Ticaret, E-İhracat ve Dijital Dönüşüm Eğitimi” verdi

E-Ticaret, E-İhracat ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri’nin ilki, Denizli Ticaret Odası’nda yapıldı. Eticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Birkan Babakol, 3GEN Teknoloji A.Ş. CTO’su Engin Özgen, Eticaret Merkezi A.Ş. COO’su Cenk Özses, Eticaret Merkezi A.Ş. Direktör’ü Mehmet Erdemi, Eticaret Merkezi A.Ş. Direktör’ü Yetkin Şekeroğlu ve Lembod CEO’su Aykut Duman tarafından verilen eğitimde, pazar yerleri, ödeme ve tahsilat sistemleri, lojistik ve kargo, devlet destekleri ve teşvikleri, yazılım ve entegrasyon süreçleri ile tanıtım ve dijital pazarlama konuları ele alındı. Güncel ve yaşanmış tecrübelerin aktarıldığı eğitim öncesinde DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, katılımcılarla bir araya geldi. DTO olarak dijital dönüşüm ve e-ticareti önemsediklerini dile getirdi. Eğitimin verimli geçmesi temennisinde bulundu. Sözkesen, “Küresel rekabette yaşanan gelişmeler, tüm dünyada kişiler ile kurumları çeşitli arayışlara yönlendirdi. Bugün, müşteri beklentileri, geleneksel pazar kavramını yeniden tanımlamış ve yeni pazarların oluşmasına ortam hazırlamıştır. Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmenin etkisiyle son dönemde tüm dünyada öne çıkan e-ticaret, ülkemizde de hayatın her alanına girdi. Yeni pazarlara girmek, hızlı bir şekilde uyum göstermek ve rekabet etmekte, e-ticaret iş alemine büyük kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

Sözkesen, 18 saat süren 2 günlük eğitimin sonunda, katılımcılara sertifikalarını da dağıttı.

“Yeni bir kazanç kapısı daha açıldı”

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, e-ticaretin etki ve öneminin hızla arttığını hatırlattı. Üyelerinin dijital dönüşüme ayak uydurmaları gerektiğini vurguladı. E-ticaretle pazar payı ve müşteri ağının genişlediğini de ifade eden Başkan Erdoğan, “Bu eğitimi alanların her biri için iş hayatlarında kazanca dönüştürebilecekleri yeni bir kapı daha açıldı. Geleneksel ticaretimizin yanına mutlaka elektronik ticareti de eklemeliyiz. Türkiye’miz, dijital dönüşüm yolculuğuna girdi. DTO olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana eğitimi önemsiyoruz. Başta binlerce mezun verdiğimiz girişimcilik eğitimi olmak üzere ısı, su ve ses yalıtımı ile kaynakçılık kursları düzenledik. Ayrıca, büyük ilgi gören moda tasarım ve robotik kodlama eğitimlerini de başlattık. E-ticaret eğitimi ile bu zincire yeni bir halka daha ekledik. Bu sayede firmalar için iş yapma maliyetleri düşecek; ihracatın menzili uzayacak. Eğitimden faydalanan firmamız, henüz ihracat yapamıyorsa da bu sayede başlayacaktır. Üyelerimiz, bu tür eğitimlerle pazar payımızı arttırarak, ekonomimize daha fazla katkı sağlayacaktır” dedi.