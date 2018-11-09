DTO girişimcilik eğitimleri sürüyor

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Girişimcilik Eğitimleri Programı'nı tamamlayan 250 kişi daha sertifikalarını aldı.

Denizli Ticaret Odası'nın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı'nı, 250 kişi daha başarıyla tamamladı. DTO Hizmet Binası'nda düzenlenen ve sertifika almaya hak kazananlardan 80 kişinin yer aldığı törene, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık ile DTO Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Alpaslan katıldı. Mezun ettikleri girişimcilere yönelik konuşmasında, Girişimcilik Eğitimlerinde Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Denizli uzmanlarının katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardığını hatırlatan Başkan Erdoğan, “2016 yılında başlattığımız girişimcilik eğitimlerinden, her yıl 2 bin kişi faydalanıyor. Geçen yıl mezun ettiklerimizden 200'den fazla insanımız, bir işyeri açtı ve istihdama katkı sağladı. Sertifika heyecanı yaşayan sizlerin de kısa zamanda bu kervana katılacağından en ufak şüphemiz yok. Eğitimi tamamlayan 250 kursiyerimiz daha, bu mutlu sona ulaşacak yolda en önemli adımı attı” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık ise, istihdam sağlamak isteyen girişimcileri, işyeri açılışı sonrasında İŞKUR'a da beklediklerini dile getirdi.