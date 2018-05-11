DTO üniversite öğrencilerini fuara götürdü

Denizli Ticaret Odası 41. Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul fuarına PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri de götürdü. Denizli Ticaret Odası’nın 100 kişilik fuar grubunda, inşaat sektöründeki 40 işverenin yanı sıra Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri de bulunuyor.

DTO’nun en kalabalık meslek gruplarından olan inşaat, yapı, mimar ve mühendislikten gönüllüler ile PAÜ öğrencilerinin iş gezisi, sektörün yeniliklerinin takip edilip ticari faaliyetlere kazandırılması açısından büyük önem taşıyor.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, emeğin ve ürünün kazanca dönüşmesi için her fırsatı değerlendirdiklerini, , “Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin de bu tür aktivitelerde yer alması, onların ufkunu açacak ve daha başarılı kılacaktır. Bu sebep ile iş adamlarımız ile birlikte bu sektör için eğitimini alan üniversite öğrencilerimizi de fuara götürdük” dedi.