DTO üye sayısı 16 bin 923'e yükseldi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kentte bin 68 firmanın daha kayıt yaptırdığını kaydederek, oda üye sayısının 16 bin 923'e çıktığını kaydetti.

Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası Meclisi'nin aylık olağan toplantısında konuştu. Konuşmasında yerel ve ülke ekonomisine değinen Başkan Erdoğan, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak Denizli'de de bazı projeleri yürürlüğe koyduklarını anlattı. Başkan Erdoğan, “Denizli'deki TOBB'a bağlı odalar ve borsalar olarak, gücümüzün elverdiğince, elimizi taşın altına koyduk kaynaklarımızın tamamını üyelerimizin kullanımına sunduk. Denizlimiz, ihracata dayalı üretim yapısından dolayı ve ihracata dönük üretim yapan firmalarımız sayesinde, içinde bulunulan durumun etkisini en aza indirmek için, var gücüyle çaba sarf ediyor. TOBB'un öncülüğündeki ‘Enflasyonla Topyekun Mücadelede En Az Yüzde 10 İndirim' kampanyasına toplu halde katıldık. 20 günde, Denizli'deki 122 firmamız, internetten ilgili formu doldurup kampanyaya dahil olmak için başvuruda bulundu” diye konuştu.

“Yabancı sermayeli şirket sayısı, eylül sonu itibarıyla 123'e çıktı”

Meclis üyelerine, Denizli ticareti ile ekonomisindeki son gelişmeleri de aktaran Erdoğan, DTO'ya bin 68 firmanın daha kayıt yaptırdığını açıkladı. Başkan Erdoğan, “Odamıza 16 bin 923 firma kayıtlı. Geçen ay en çok firma kaydı yapılan ilk 5 faaliyet dalı ise 142 firma ile inşaat taahhüt, 67 firma ile evde kullanılan tekstil takımları perdeler gibi toptan satış yapan firmalar. 58 firma ile bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, 34 firma ile mermer traverten işleme, 32 firma ile de pamuklu kumaş dokuma imalatında. Denizli'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı, eylül sonu itibarıyla 123. Bu yıl ilk 9 ayda, Denizli'mizde 28 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Bunların sektörleri ise tekstil, bilgisayar programlama, kafeterya işletmeciliği, inşaat, çağrı merkezi, ihracat mümesilliği gibi tabiiyetleri Rusya, Suudi Arabistan, İsveç, İran, İspanya, İsrail, Avusturya, Suriye, Irak ve Almanya” diye konuştu.