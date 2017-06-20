DTO’dan Sudan’da çifte anlaşma

DTO’nun organizasyonu ve Denizli Milletvekili Şahin Tin’in başkanlığında Sudan’a giden heyet, burada çeşitli temaslarını sürdürüyor. Ekonomik, siyasi, enerji ve kültürel temaslarda bulunan heyete, ziyaret boyunca üst düzey devlet yetkilileri tarafından ağırlandı. Denizli Milletvekili Şahin Tin’in yanı sıra, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ile DTO meclis üyeleri gibi isimlerden oluşan Denizli heyeti, Kızıldeniz Eyaleti’nin ardından Sudan’daki temaslarını başkent Khartoum’da sürdürdü.

Khartoum’da Sudan Ziraat Enstitüsü ziyaret edildikten sonra Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid tarafından konutunda ağırlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid, Sudan’ın Türkiye için hem Afrika hem de Arap pazarı için geçiş kapısı olduğunu belirterek, petrol maden, yeraltı kaynakları rezervlerinin işlenmesi noktasında Türkiye ile stratejik ortaklık yapmak istediklerini ifade etti.

Sudan Yatırım, Maden ve Enerji bakanları ile bir araya gelen Denizli heyeti, iş birliklerinin kurulması noktasında adımlar atıldı. Sudanlı bakanlar, tarım, enerji ve yeraltı kaynakları gibi sektörlerde Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini, Türk yatırımcıları her türlü kolaylığı sağlamak kaydıyla Sudan’a davet ettiklerini kaydettiler.

Denizli heyeti daha sonra Sudan Milli Meclisi Başkanı İbrahim Ahmed Ömer tarafından da kabul edildi.

Burada bir açıklama yapan Denizli Milletvekili Şahin Tin de, Meclis Başkanı Ömer’in iki ülke arasındaki dostluğun sağlam ticari ilişkilere de taşınması yönündeki fikrini desteklediğini belirtti. Oluşan olumlu atmosferin ticari işbirliğin kapılarını açacağını söyleyen Tin, Sudan makamlarının heyecanına, özverisine, iyi niyetli çabalarına tanık olduklarını kaydetti.

Denizli Heyeti, Sudan temaslarının sonunda Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid’i bir kez daha ziyaret eden heyet, burada Sudanlı Bakanlar, ekonomi yönetimi ve işadamları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Odalarla anlaşma imzalandı

Her iki kurumun üyelerinin ticari menfaatlerinin korunması amacıyla, Kızıldeniz Eyaleti’nde İşadamları Derneği ile bir anlaşma imzalayan DTO Başkanı Erdoğan, Khartoum’da da Sudan Ticaret Odaları Birliği ile de önemli bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma konusunda bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, “Son derece başarılı ve verimli bir Sudan gezisi gerçekleştirdik. Sudan’da üst düzey yöneticiler tarafından ağırlandık ve ticari iş birliği için önemli adımlar attık. Yaptığımız bu anlaşmaların, Denizlili işadamlarımız için büyük bir kazanım olduğunu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesi ve ticari iş birliğinin artırılması noktasında Denizli Ticaret Odası olarak sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Heyetlerin birbirlerine karşılıklı hediyeler vermesinin ardından Sudan temasları sona erdi.