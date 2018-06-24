Düğünden önce soluğu sandık başında aldılar

Denizli’de Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekilliği seçimi renkli görüntülere sahne oldu. Çiçeği burnunda bir çift düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla sandığa giderek oylarını kullandı. Düğün için 24 Haziran’a tarih alan Ayşenur ve Ayhan Gençtürk çifti önce oylarını kullandı sonra ise düğünlerini yaptı. Merkezefendi ilçesindeki Katip Çelebi İlkokulunda oylarını kullanan genç çifti ilk tebrik eden ise sandık görevlileri oldu. Çift oy kullandıktan sonra okul çıkışında dua etmeyi de ihmal etmedi.