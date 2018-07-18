Düğünlerine fidanlı davetiye gönderdiler

Genç çift, düğünlerine gelmelerini istedikleri dostlarına davetiye olarak ardıç ağacı fidanı verdi.

Denizli’nin Çardak İlçesi’nde evlilik hazırlığı yapan Yasin Olgun (26)- Hanım Tekeli (22) çifti düğünlerine gelmelerini istedikleri dostlarına davetiye olarak ardıç ağacı hediye etti. Klasik davetiye yerine ağaç fidanıyla davetiye getirilmesi davetliler tarafından takdir aldı. Düğün davetiyesi olarak gelen ağaç fidanı davetiyesini alan davetliler, fidanı evlenecek olan iki gencin anısına bahçelerine dikiyor. Damat Olgun’un şimdiye kadar binden fazla fidan dağıttığı öğrenilirken, gelin Tekeli ise düğün davetiyelerinin çok anlamlı olduğunu belirterek ömür boyu kalıcı bir davetiye ile yakınlarını düğünlerine davet etmek istediklerini söyledi.