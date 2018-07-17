Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 14:58

Durdurulan otomobilden 204 şişe kaçak içki çıktı

Denizli’de polisin durdurduğu bir otomobilin bagaj ve arka koltuğunda koliler içerisinde 204 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Durdurulan otomobilden 204 şişe kaçak içki çıktı

17 Temmuz 2018 14:58


Edinilen bilgiye göre, kentte kaçak içki sevkiyatı yapan bir aracın geçeceği bilgisini alan polis ekipleri çalışma başlatarak söz konusu Bulgaristan plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Bandrol okuma cihazı (SICPA) ile yapılan kontrollerde aracın bagaj ve arka koltuğunda bulunan kolilerde çeşitli markalarda 129 adet rakı ve 75 adet viski olmak üzere toplam 204 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Polis içkileri koliler içerisinden tek tek çıkararak kontrol etti. Operasyonun ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.


Öte yandan, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon anbean kayıt altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç