Durdurulan otomobilden 204 şişe kaçak içki çıktı

Edinilen bilgiye göre, kentte kaçak içki sevkiyatı yapan bir aracın geçeceği bilgisini alan polis ekipleri çalışma başlatarak söz konusu Bulgaristan plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Bandrol okuma cihazı (SICPA) ile yapılan kontrollerde aracın bagaj ve arka koltuğunda bulunan kolilerde çeşitli markalarda 129 adet rakı ve 75 adet viski olmak üzere toplam 204 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Polis içkileri koliler içerisinden tek tek çıkararak kontrol etti. Operasyonun ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon anbean kayıt altına alındı.