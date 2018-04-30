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30 Nisan 2018 14:51

Düşen yıldırımdan yaralanan genç kızın babası yaşananları anlattı

Denizli’nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 16 yaşındaki genç kızın babası olay anlattı.

Düşen yıldırımdan yaralanan genç kızın babası yaşananları anlattı

30 Nisan 2018 14:51

Baba Cengiz Hoplar, “Yıldırım evin camlarından birinin yanına düştü o esnada dinamit patladı sandık” dedi.


Çameli ilçesi Gürsu Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde yaşanan olayda Cengiz Hoplar’a ait evin yakınına düşen yıldırım sonucu aile üyelerinde 16 yaşındaki Edanur Hoplar yaralandı. Olay esnasında genç kızın ders çalıştığı öğrenildi. Olayın ardından aile fertlerinin haber vermesi ile yaralanan genç kız olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Çameli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hoplar buradaki tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.


Olayın ardından yaşananları anlatan genç kızın babası Cengiz Hoplar, evlerinin yakınında ağaç ya da yıldırım çekecek herhangi bir şey olmamasına rağmen yıldırımın evlerinin yaklaşık 2-3 metre yanına düştüğünü ifade etti. Hoplar, “O esnada evdeydik, kızımda ders çalışıyordu. Bir anda bir gürültü koptu dinamit patlar gibi bir ses çıktı. Kızımda bilgisayarın başındaymış bir anda bağırmasını duyduk. Sonra apar topar hastaneye götürdük. Kızımın şuanda durumu iyiye gidiyor ama kulaklarında ki çınlama halen geçmemiş. Doktor bizi taburcu etti ve kulak çınlaması devam ederse kulak, burun ve boğaz doktoruna tekrar görünmemizi söyledi. Kızım halen olayın şokunu yanıyor. Nasıl böyle bir şey oldu halen anlayamadık. Büyük bir tehlikeden döndük” dedi.




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