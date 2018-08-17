Duvarın içindeki bölümden 30 bin paket kaçak sigara çıktı

Polis kamerası tarafından anbean görüntülenen operasyonda yaklaşık 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde tekel bayi, büfe, tütüncü adı altında faaliyet gösteren 15 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. İş yerlerine yapılan baskınlarda işletmelerin resmi belgeleri ve TAPDK satış izin belgeleri kontrol edilerek kaçak sigara, açıkta kıyılmış tütün ile makaron satışının yapıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda girilen bir iş yerinin mutfağında bir bölge polislerin dikkatini çekti. Fayansın kırık olduğu görülen yerde delik olduğunu fark eden ekipler gözlerine inanamazken, delikten geçilebilen duvar içindeki gizli bölümdeki yerde fırın ve yiyecek kutularına paket olarak yerleştirilmiş yaklaşık 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonda toplamda 5 paket dolma sigara, yaklaşık 17 bin adet makaron, 200 kilograma yakın kıyılmış tütün, 14 adet elektronik sigara ve likiti, 1 adet ruhsatsız av tüfeği yakalandı. 12 kişi gözaltına alınırken başlatılan soruşturma kapsamında şahıslar hakkında işlem yapılarak ilgili kanun gereğince 60 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polis kamerasına anbean yansıyan operasyonda polis ekiplerinin duvardaki delik bölümden sigaraları buldukları ve içine girerek çıkardıkları gözleniyor.