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25 Aralık 2016 01:06

Eğitim-Bir-Sen 15 Temmuz şehitlerini andı

Eğitim-Bir-Sen 15 Temmuz şehitlerini andı

25 Aralık 2016 01:06

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından düzenlenen programla 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anıldı.
Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen programla 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaş, asker ve polis Denizli’de anıldı. Pamukkale Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Program İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerimin okunmasıyla başladı. Ardından Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca birer konuşma gerçekleştirdi.
Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyerek sözlerine başlayan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, “15 Temmuz bizim için, milletimiz için bir milat olmalıdır. O çok gizli ve çok yüzlü, hain yapının kalkışmış olduğu, bu darbe girişiminin bizi kendimize getirdiğini, bundan sonra el ele vereceğimiz, birlik beraberliği göstereceğimiz, omuzlarımızı birbirlerine daha kavi, daha çatacağımız ve bir daha asla böylesi girişimlere fırsat, meydan vermeyeceğimiz için bir dönüm noktası olarak görüyorum. Bu tür programlar düzenleyerek, 15 Temmuz’u müfredatlara işleyerek, bir daha ülkenin kaderiyle, milletin kararıyla hiç kimsenin oynayamayacağını, milletin iradesinin üstünde hiçbir darbenin, hiçbir vesayetin ülkede hiçbir işgalin olmayacağının ortaya koyacak. Gençlerimizin böylesi bir geceyi tertip ettikleri için tebrik ediyorum. Katılan tüm Denizlilere de teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra 15 Temmuz ve şehitleri anlatan şiirler okundu, 15 Temmuz’un ilk gecesinde Denizli’de yaşananlardan kısa kesitler gösterildi.
Program, 15 Temmuz gecesinde darbecilere karşı çıkarak şehit olan Ömer Halisdemir’in şehadetinin anlatıldığı bir tiyatro gösteriminin ardından program sona erdi.



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