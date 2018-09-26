Eğitim yardımlarından son başvuru 28 Eylül Cuma

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin eğitim alanında yaptığı desteklerden biri olan ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim yardımı başvuruları 28 Eylül 2018 Cuma günü sona erecek.

Eğitim alanındaki destekleriyle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilçede bulunan okullara ve öğrencilere verdiği eğitim yardımı başvurularında sona yaklaşıldı. Pamukkale ilçesinde bulunan 128 okulun tamamına ulaşarak, halı sahalardan, bahçe düzenlemelerine, konferans salonlarından, spor malzemesi eksikliğini gidermeye spor komplekslerinden, kırtasiye yardımına kadar birçok önemli destekler yapan Pamukkale Belediyesi, eğitim yardımına bu yıl da devam ediyor. Geleceğe yön verecek çocukların eğitimlerine katkıyı hiçbir zaman esirgemediklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptıkları eğitim yardımı için son günün 28 Eylül Cuma olduğunu bildirdi. Başkan Gürlesin, toplamda 2 bin 500 öğrenciye 1 milyon 600 bin TL'lik eğitim desteği yapacaklarını ve ailelerin eğitim yardımı başvuru için geç kalmamaları çağrısında bulunarak, “Bin 250 lise öğrencisine 8 ay boyunca 90 TL, yine bin 250 ortaokul öğrencisine 8 ay boyunca aylık 70 TL eğitim desteği yapacağız. Pamukkale Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza desteğimiz her zaman sürecektir” dedi.

Pamukkale Belediyesi'nin eğitim yardımı başvuruları için gerekli olan başvuru formuna www.pamukkale.bel.tr adresinden ulaşılabileceği de aktarıldı.