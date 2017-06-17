Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kendi köyü olan Tavas ilçesine bağlı Uzunpınarlar’da verdiği iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Zeybecki tarafından köy meydanında her kesimden köylülerin yoğun katılım gösterdiği iftara Bakan Zeybekci’nin yanı sıra, Vali Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tavas Belediye Başkanı Turan Veli Akyol, partililer, müdürler ve köylüler katıldı.

Bakan Zeybekci, iftar önce masaları dolaşarak, vatandaşlarla selamlaştı. İftardan sonra İl Müftüsü Mehmet Aşık, bir dua yaptı.

İftar sonrası vatandaşlara seslenen Bakan Zeybekci, “Ben burada ailem adına diyorum ki, öncelikle geldiniz için Allah razı olsun. Köyümüzden ayrılamıyoruz, kopamıyoruz, köyümü ne kadar çok sevdiğimi sizler bilirsiniz. Sizin haberiniz bile yokken, mesela geçen hafta buradaydım. Geldim, bahçede biraz ot yolduk, biraz dolaştık. Sessizce geldik, gittik. Geçen hafta buradaydım, kabristana gittim. Orada hanım, çocuklar, eşim hep beraber kabristanı ziyaret ederken, hanıma dedim ki, anacığımızın ayak ucu boş, Allah izin verirsen, nasip ederse kabrimiz de burada olsun istiyoruz” dedi.

"Ekonomimiz illaki istediğimiz gibi olacak"

Türkiye’nin bir sene öncesinden daha iyi olduğunu ve gelecekte de daha iyi olacağını kaydeden Bakan Zeybekci, “Sizin kardeşiniz olarak, Uzunpınar’ın dağlarından çıkan biri olarak, memlekete hizmet etmek için de koşturuyoruz. Elhamdülillah memleketimiz bir yıl öncesinden daha iyi, Türkiye’miz bir yıl öncesinden daha iyi, hele hele o 15 Temmuz ihanetinden sonra, artık Türkiye toparladı. Türkiye yoluna girdi. Türkiye her şeyiyle bırak namerde, merde bile muhtaç olmayacak bir güzergaha girdi. Dünyanın 16’ıncı büyük, Avrupa’nın 6’ıncı büyük ekonomisi olmuş. Büyümemiz gayet iyi gidiyor. Gelişmemiz gayet iyi gidiyor, istediğimiz gibi mi değil, ama illaki istediğimiz gibi olacak” diye konuştu.

Kendi köyüne hizmet götüren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür eden Bakan Zeybekci, “Büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Girişlerimiz, köyümüzün sokakları, mahalleleri, her yeri, bence Denizli’nin merkezinden çok daha güzel olmuş. Öyle olmuş, çünkü dedik ki, Denizli’nin merkezinde ne varsa, en uzak köyünde de o olacak. Allah’ın izniyle 2019’a kadar dönem itibariyle belediyelerimizin zamanı var. Denizli’nin her yerinde, Acıpayam’ından Çameli’ye, Beyağaç’ına kadar, Güney’inden Baklan’ına, Bekilli’sine tüm köylerimizde, mahallelerimizde aynı güzellikler var” diye konuştu.