Ekonomi Bakanı Zeybekci, 2018 hedeflerini anlattı

Bunun doğrudan büyümeye, istihdama ve ihracata etkisi olacak” dedi.

Bir dizi açılışlar ve ziyaretler için Denizli’ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı açılışta yaptığı konuşmada, 2018 hedeflerine değindi. Felaket tellallarına rağmen Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini belirten Bakan Zeybekci, sınır ötesi operasyondan dolayı ekonomide herhangi bir olumsuzluğun olmadığına dikkat çekti.

“Türkiye dünya inşaat sektörü ve müteahhitlik listesinde 2. sırada”

İnşaat sektöründe Türkiye firmalarının dünyada söz sahibi olduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, “Dünyada inşaat sektörü, malzemeler ve bu teknolojiler artık dünyadan soruluyor. Türkiye dünya inşaat sektörü ve müteahhitlik listesinde 2. sırada 400 milyar dolara yaklaşan çok önemli projeleri dünyada artık Türkiye yapıyor. Afrika’da milyarlarca dolarlık demiryolları Türkiye yapıyor. Ortadoğu’da 5 milyar dolarlık havaalanlarını dünyanın en zor işlerini Türkiye yapıyor. Dünyanın en büyük havaalanını İstanbul’da artık Türk inşaat sektöre yapıyor, Türk mühendisleri yapıyor ve Türk malzemeleri kullanılıyor. Türkiye hamdolsun çok başka noktalara geldi. Kime rağmen? Felaket tellallarına, bedduacılara rağmen, işgal girişimlerine rağmen. Şuanda etrafımızda ateş çemberi” dedi.

“Suskunluğumuzu acizliğimiz zannettiler”

Bakan Zeybekci şöyle devam etti:

“Türkiye’nin vermiş olduğu mücadele, Türkiye’nin kendine tehdit olarak gördüğü bu coğrafyadaki terör örgütlerine bir fiil müdahalesi. Yada başka ülkelerin Türkiye aleyhine yaptıkları. Bunlar 15 sene önce olsaydı Türkiye’de yer yerinden oynardı, darmadağın olurdu. Bugüne kadar suskunluğumuzu acizliğimiz zannettiler. Allah’ın izni ile bizlere yan gözle bakan gerek içeride gerek dışarıda nerede olursa olsun bu milletin evlatları hesap sormaya başladı ve hesap sormaya devam edecek. Onları o inlerine o beton yığınlarının arasına gömecek, Suriye’de barışı ve demokrasiyi temin edecek, Suriye’nin toprak bütünlüğü içerisinde oradaki Arabı, Türkmeni, Kürdü barış ve huzuru içerisinde yaşacak ortamı sağlayıp geleceğiz.”

Türkiye ekonomisi

Türkiye dünyada 1 numaralı büyüyen ülke olduğunu hatırlatan Zeybekci, “Şaka değil G20 dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisinde Türkiye 1 numara büyümede. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) içerisinde yani dünyanın en büyük 35 ekonomisi içerisinde de Türkiye 1 numara. Gerek ihracatında gerek istihdamında her alanda Türkiye ekonomisi ile ilgili ümidimiz artarak devam ediyor. Türkiye ekonomisi ile ilgili beklentilerimiz devam ediyor. 2017’de onlar ne dedi? ‘yüzde 2-2,5 büyüyecek’ dediler, biz geçen sene mart ayı sonunda yüzde 6 ve üzerinde büyüyecek dedik. 4 defa 5 defa revize ettiler yine yakalayamadılar. 2018 yılında da aynısını söylüyoruz, 2018’de Türkiye yaklaşık olarak özel sektör eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacak. Bunun doğrudan büyümeye, istihdama ve ihracata etkisi olacak” diye konuştu.