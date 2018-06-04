2002’de yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2017 itibariyle yüzde 71,7 seviyesine ulaşmıştır, fakat memnuniyet yüzde 100 olana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti’nin tek gayesinin vatan ve millet menfaati olduğunu ifade eden Bakan Zeybekci, AK Parti hükümetleri olarak birçok vatandaşa hizmet etme imkanı bulduklarını, AK Parti’nin derdinin millete ve bu topraklara hizmet etmek olduğunu söyledi. Hizmetlerin 24 Haziran’dan sonra şahlanarak artacağını belirten Bakan Zeybekci, “Denizli’ye 311,50 milyon TL sağlık yatırımı yaptık. Denizli’ye birinci sınıf sağlık hizmeti getirdik. Denizli’de ‘her hekime bir oda’ prensibiyle muayene oda sayısı 970’e çıkarıldı. Bu sayede muayene sayısı 3,4 milyondan 10,75 milyona ulaştı. 2002’de yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2017 itibariyle yüzde 71,7 seviyesine ulaşmıştır. Bu ciddi bir artıştır fakat memnuniyet yüzde 100 olana kadar çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Denizli’ye bin yataklı sağlık kampüsü kuruluyor”

Zeybekci, acil durum ekiplerinin 7/24 görevde olduğunu da vurgulayarak, “Denizli’de 112 acil istasyon sayısı 8’den 35’e, 112 acil ambulans sayısı 11’den 67’ye çıktı. Bunun yanı sıra 1 adet kar paletli ambulans, 1 adet yoğun bakım ve obez ambulansı da yine devreye sokuldu” dedi.

Dev şehir hastanelerinde sona yaklaşıldığını, AK Parti hükümetleri olarak 30 yıllık sağlık planı çerçevesinde kamu-özel ortaklığı modeli ile şehir hastaneleri kurduklarını anımsatan Zeybekci, “Denizli’ye bin yataklı sağlık kampüsü kuruluyor. Kampüste genel hastanede 488 yatak, kadın doğum ve çocuk hastanesinde 295 yatak, kalp-damar hastanesinde 115 yatak, onkoloji hastanesinde 102 yatak bulunacak” şeklinde konuştu.