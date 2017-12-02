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02 Aralık 2017 19:07

Ekonomi Bakanı Zeybekci nikah şahidi oldu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’ın oğlunun düğününde nikah şahidi oldu.

Ekonomi Bakanı Zeybekci nikah şahidi oldu

02 Aralık 2017 19:07


Bir dizi incelemeler ve ziyaretler için Denizli’ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’ın oğlunun düğün törenine katıldı. Nevres ve Oğuz Atakan çiftine mutluluklar dileyen Bakan Zeybekci’nin yanı sıra, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin, Cahit Özkan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, MHP İl Başkanı Cafer Birtük, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, DENİB Başkanı Süleyman Kocasert’te çiftin nikah şahitliğini yaptı.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından kıyılan nikah merasimin ardından, evlilik cüzdanı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından geline verildi. Düğüne Denizli iş, siyaset ve spor camiasının yoğun ilgisi vardı.




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