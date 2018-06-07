Seçim çalışmalarını memleketi Denizli’de sürdüren Bakan Zeybekci, Denizli Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, geçtiğimiz haftalarda dolar kuru üzerinden yapılmaya çalışılan spekülasyonları hatırlattı.

Olayın AK Parti’ye mal olacağı yönünde hayal kuran kişilere atıfta bulunan Bakan Zeybekci, "Bir silah patladığında karısının arkasına saklananlar gitmiş yurt dışında şimdi Türkiye’ye yapılan kur atağından dolayı Türk lirasının değeri ile ilgili bu sürecin Türkiye’de siyaseten AK Parti’ye mal olacağı hayali ile farklı şeylere giriyorlar. Yani burada bazı insan dostu hayvanlara da haksızlık olur ama ‘birilerinin duası geçseydi gökten kemik yağardı’ derler, onun gibi" dedi.

Türkiye ekonomisinin gelişmeye devam edeceğini aktaran Zeybekci, "Bu ülke ekonomisiyle, yatırımlarıyla, ihracatıyla, tarımıyla, endüstrisiyle, aklınıza gelen bütün sektörlerde dimdik ayakta ve en önde olacak. 2017 yılında dünyada 10 tane mega proje vardı, yani dev proje, bunun 5 tanesi Türkiye’de, bunu biz söylemiyoruz onlar söylüyor. Türkiye’nin dev ekonomisi gelişmeye devam edecek" diye konuştu.

Toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ve Ziraat Odası üyeleri katıldı.