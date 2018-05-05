Denizli’de Orman ve Su İşleri Bakanlı tarafından 14 tesisin temel atma ve 3 tesisin açılışı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımı ile yapıldı.

Denizli’de DSİ tarafından 374 milyon liraya inşa edilecek 14 tesisin toplu temel atma ve 3 tesisin açılış törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı. Denizli’ye hizmetlerinden dolayı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na teşekkür eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, her alanda hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini dile getirerek, "15 yıldan beri Türkiye nereden nereye geldi. Türkiye destan yazmaya devam ediyor. 2017 yılında ’Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olacak’ dedik, oldu. 2018 yılında yine aynısı. Denizli, ilçelere sahip çıkın. Artık tarafınızı belli edin" diye konuştu.

Törende yaptıkları hizmetlerden bahseden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 28 milyon 130 bin metreküp içme suyunun iletiminin sağlanacağını belirterek, günlük 100 bin metreküp içme suyunun arıtılacağını, 88 bin 420 dekar zirai alanın suya kavuşacağını, 1 ilçe, 7 mahalle ve bin 970 dekar arazinin taşkın zararlarından korunacağının bilgisini verdi.

Denizli ile bağının çocuk yaşlarda olduğunu belirten Eroğlu, "Çünkü rahmetli babam buraya gelip tekstil ürünlerinden alıp satardı. Denizlililer benim ufkumu açmada gerçekten çok faydalı olmuştur. Çeşitli yerlerde yatırımlar yapılıyor. Temel atıyoruz, açılışlar gerçekleştiriyoruz. İşte eski Türkiye ile yeni Türkiye’nin farkı bu. Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Muhteşem bir dönüşüm yaşanıyor. 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor. Aslında bu milletin bir seçimi. Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacak bir milat ve güzel bir gün. Büyük yatırımlar yapan hükümet var. Dünyada şu anda 10 tane dev projenin 6’sı Türkiye’de yapılıyor. Türkiye böyle bir ülke. Bunun önünü kesmek için gerçekten çok plan ve hileler yapılıyor. Bu hain ülkelerin, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin hesabını bozacak olan gün 24 Haziran’dır" dedi

Açılış ve teme atma töreninin ardından ise orman köylülerine kullandırılan gelir getirici ürünler ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi.