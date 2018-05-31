Ekonomi Bakanlığı bürokratları Denizli’de 124 firma ile görüştü

Bakan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığının sağladığı desteklerle gerçekleştirilen faaliyetlerin bilinirliğini sağlamak ve söz konusu faaliyetleri artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl nisan ayından bu yana il bazlı firma düzeyinde ziyaretler gerçekleştirildiğini anımsattı. Ekonomi Bakanı Zeybekci yaptığı yazılı açıklamada, üretim tesisi ziyaret edilemeyen firmalara Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde oda üyesi firma temsilcilerinin davetli olduğu bilgilendirme toplantılarıyla ulaşıldığını anlattı. Gerek firma ziyaretlerinde gerekse Ticaret ve Sanayi Odası toplantılarında firma temsilcilerinin yatırım, üretim, istihdam veya ihracat süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerinde alışılagelmiş "muhatap bulamıyoruz, doğru bilgiye erişemiyoruz, sorunumuzu çözemiyoruz" gibi ön yargılarının yıkıldığına dikkat çeken Zeybekci şunları söyledi:

"Bugüne kadar 70 farklı ilde ziyaret edilen 2 bini aşkın firmadan çok olumlu geri bildirimler alındı. Bu ziyaretler neticesinde firmalarımız Bakanlığımız tarafından sağlanan yatırım ve ihracata yönelik devlet destekleri ve faaliyetleri hakkında en doğru şekilde bilgi sahibi oldu."

"Firmaları DENİB belirledi"

Zeybekci, bakanlığı öncesinde bu yönde bilgilendirme ziyaretlerinin gerçekleştirildiğine tanık olmadıklarını belirterek, bürokratlarla, kendi üretim tesislerinde yüz yüze görüşebilmenin firma yetkililerini oldukça memnun ettiğinin altını çizdi. Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal başkanlığındaki bir heyet tarafından Denizli’de 124 firmanın ziyaret edildiğini kaydeden Bakan Zeybekci, "Firma temsilcilerinin faaliyetleri esnasında karşılaştıkları Bakanlıkla ilgili sorunlara ziyaret esnasında çözüm bulunuyor. Bakanlığımızın görev alanı dışında kalan sorunlarını ise yine Bakanlık üzerinden ilgili kurumlara iletilmek suretiyle çözüme kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Genel Sekreterliği tarafından belirlenen firmalarla görüşmede, her bir çalışma grubunda yer alan İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin bulunduğunu belirten Bakan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı destek ve hizmetleri hakkında firma temsilcilerine bilgi verildiğini vurguladı.

"Bakanlığımıza intikal eden sorun ve talepleri somut olarak yerinde inceledik"

Bakan Zeybekci, diğer taraftan Bakanlık bürokratlarının da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat süreçlerinde karşılaşılan sorunları ve zorlukları sadece masa başında değil doğrudan yerinde müşahede etme fırsatı bulduğunu dile getirdi. Bakan Zeybekci, "Firmalarımızdan Bakanlığımıza intikal eden sorun ve talepleri somut olarak yerinde incelemek, bahse konu talebin üretim sürecindeki zorlukların farkında olarak, diğer bir ifadeyle üreticimizin, ihracatçımızın bakış açısına sahip olarak, daha etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmasına olanak sağlamaktadır. Bu bakış açısına sahip olmak bakanlığımızın tüm bürokratları için firma ziyaretlerinden elde edilen en ön önemli kazanımdır" açıklamasında bulundu.