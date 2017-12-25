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25 Aralık 2017 12:12

Elektronik sigara patlayınca yangın çıktı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir evde geceden şarja takılan elektronik sigaranın patlaması sonucu yangın çıktı.

Elektronik sigara patlayınca yangın çıktı

25 Aralık 2017 12:12

Yangında yaralanan olmazken, evdeki eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.


Yangın, saat 09.30 sıralarında Merkezefendi İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1004 sokaktaki 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi S.S. (43), gece saatlerinde yatmadan önce elektronik sigarayı oturma odasında şarja taktı. Sabah saatlerinde şişme yapan elektronik sigara bir anda patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. Patlamanın sesiyle evde sarsılma meydana geldi, odanın ve balkonun camları patladı. Ev sahibi S.S.’nin haber vermesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi. Evde bulunan anne M.S., baba S.S. ve 1 yaşındaki H.S., itfaiye ekipleri tarafından evin camından bom kullanarak tahliye edildi. Ekipler, daha sonra çıkan yangına müdahale etti ve yangını kısa sürede altına alarak soğutma çalışması yaptı.


Çıkan yangında yaralanan olmazken, evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Oturma odası ve mutfaktaki eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.


Elektronik sigaranın patlaması sonucu yangın çıktığını belirten ev sahibinin akrabası Devran Toprak, kullanılmamasını tavsiye ederek, elektronik sigaranın mağduru olduklarını, tek tesellilerinin çocuğa bir zarar gelmemesi olduğunu dile getirdi.


Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




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