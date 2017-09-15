Elle balık tutma yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde bu yıl 7’incisi düzenlenen Çameli Kültür Tarım Alabalık ve Domates Festivali’nde elle balık tutma yarışması renkli görüntüler oluşturdu. Paşaderesi’nde düzenlenen yarışmaya 11 yarışmacı katıldı. Dere üzerindeki 60 santimetre derinliğindeki havuza giren yarışmacılar, en kısa sürede çıplak elle balık tutmak için birbirleriyle yarıştı. Havuza bırakılan 100 balığı tutmak için çabalayan yarışmacılar zor anlar yaşadı. 8 dakikada balık tutmayı başaran Murat Aldam birinci, 13 dakikada balık tutan Zeki Öztürk ikinci, 20 dakikada balık tutan Yiğit Sönmez ise üçüncü oldu.

Üretilen alabalıkların Avrupa’nın değişik ülkelerine ihraç edildiğini ve bu üretimden yıllık 10 milyon euro ihracat hedefleyen bir firmanın olduğunu belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Denizli’de 118 balık çiftliğimiz var, bunun 106 tanesi bizim ilçemizde hizmet vermekte. Yıllık 2-3 bin ton arasında gerçekleşen bir alabalık üretimimiz var. Bugün de alabalığımızın güzelliğini, lezzetini göstermek için festival kapsamında balık tutma yarışması yaptık. Ben katılan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Murat Aldam ise el ile balık tutmanın zor ama çok zevkli olduğunu dile getirdi. Yarışmada dereceye girenlere balık hediye edilirken, tutulan balıklar da pişirilerek izleyenlere ikram edildi.

(MT-CC-Y)

rada üretilen balığın tanıtımı sağlanıyor.