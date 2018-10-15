Emekli öğretmen cinayetinde 4 tutuklama

Denizli'de engelli emekli öğretmenin yaşadığı evin balkonunda öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, tek başına yaşayan ve engelli olduğu belirtilen emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın (61) sabaha karşı dairesinden bağrışmalar geldiğini duyan komşuları, durumu polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye giremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2. kattaki daireye balkondan merdiven yardımıyla girmek isterken talihsiz kadının balkonda kanlar içerisindeki cesedi ile karşılaştı. Ardından eve giren ekipler, kapıyı açarak 112 Acil Servis ekiplerinin eve girmesini sağladı. Sağlık ekipleri, Çavdar'ın öldüğünü belirledi.

Olayın ardından inceleme başlatan ekipler, cinayet zanlısı olarak kadının kiracısı olan pideci kardeşler Hayati Y. (22), Onur Y. (19) ile yanlarında çalışan H.İ.Y. (17) ve M.A.'yı önceki gece pideci kardeşlerin Fatih Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramalarda cinayette kullanılan bıçak ile motosiklet kaskı ve kar maskesi ele geçirildi.

Cinayetin ardından olay yerinden geldikleri araçla kaçan zanlıların daha sonra pideci kardeşlerin Fatih Mahallesi'ndeki çatı katında oturdukları daireye gittikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.