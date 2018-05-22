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22 Mayıs 2018 15:44

Emlak ve Çevre Vergisinde son gün 31 Mayıs

Pamukkale Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs’ta sona ereceğini duyurdu.

Emlak ve Çevre Vergisinde son gün 31 Mayıs

22 Mayıs 2018 15:44


Pamukkale Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin birinci taksit ödemeleri için, vatandaşların hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında bulunan vezneler, Atatürk Caddesi ve Deliktaş ek binalarında ki vezneler ile Gölemezli ve Gözler Mahallelerindeki veznelerden ödemelerini yapabileceği bildirildi. Ayrıca, gezici veznenin de rutin çalışmalarına devam edeceği belirtilirken, ilçe halkının kolaylıkla ödemelerini yapabilmesi için Tapu Kadastro Müdürlüğü’ndeki yeni hizmet noktasında da ödemelerini yapabileceği belirtildi. Bu ödeme yeri seçeneklerinin yanı sıra Pamukkale İlçe halkı, www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesinden e-belediye uygulamasından ve PTT ile Halkbank Şubelerinden ödemelerini kolaylıkla yapabileceği bildirildi.



Vezneler 26-27 Mayıs’ta açık olacak


Pamukkale Belediyesi, emlak vergisi ve Çevre Temizlik vergilerinin birinci taksitinin son ödeme tarihi olan 31 Mayıs 2018 Perşembe günü öncesinde vatandaşların mağdur olmamaları için özel tedbirler aldı. Ödemelerini hafta içi yapamayan vatandaşlar için, 26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar günleri de 09.00-16.30 saatleri arasında, Pamukkale Belediyesi YSE kavşağındaki belediye ana binasında bulunan vezneler ile Atatürk Caddesi ve Deliktaş ek binalarında ki vezneleri hizmet vermeye devam edecek.


Pamukkale Belediyesi, ödemeler noktasında önemli bir kolaylığı daha ilçe halkına sunuyor. 31 Mayıs’a kadar birçok kredi kartına farklı taksit imkânıyla vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmesini hedefliyor. World, Paraf ve Bonus özelliği bulunan kredi kartlarına taksit imkânı sunuluyor.




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